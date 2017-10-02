(Görüntülü Haber) Ataşehir'de kadına saldıran kişinin ağabeyinden açıklamalar

\"Son 2-3 yıldır psikojik sorunlar olduğu için ilaç tedavisi görüyor. Olayın ardından saldırıya uğrayan kişinin ailesini bulup kendisinden özür dilemek istedik\" Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-DHA Ataşehir\'de kaldırımda yürürken çarpıştığı bir kadına yumruklu saldırıda bulunan Hakan D.\'nin ağabeyi Emre D., “Çok üzgünüz. Kardeşimin psiklojik sorunları olduğu için ilaç tedavisi görüyor. Aileden özür dilemek istedik ama çekindik“ diye konuştu. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi\'nde gözaltında tutulan Hakan D.\'nin ağabeyi Emre D., gazetecilere bir açıklama yaptı. Yaşanan olaydan ötürü ailece çok üzgün olduklarını belirten Emre D., \"Bu olayın gerçeklemesinden biz aile olarak çok üzgünüz. Aile olarak rencide olduk. Kadına el kaldıracak insanlar değiliz. Kardeşim tıp fakültesi öğrencisi. Son 2-3 yıldır psikojik sorunlar olduğu için ilaç tedavisi görüyor. Olayın ardından saldırıya uğrayan kişinin ailesini bulup kendisinden özür dilemek istedik. Fakat konunun meydaya yansımasından sonra çekindik\" diye konuştu. Emre D., “Kardeşim bugüne kadar böyle bir şiddet olayına karışmamış, psikolojik sorunları olduğuğu için üç yıldır okul kaydını dondurdu. Konuyla ilgili resmi raporları da polise verdik“ şeklinde konuştu. Kardeşinin özellikle sosyal medyada kötü gösterildiğini, bu durumun psikolojisini daha da kötü etkileyeceğini kaydeden Emre D. olayın kesinlikle bir başörtülü kadına saldırı şeklinde olmadığını, annesi ve ailesinden birçok kadının da başörtülü olduğunu belirtti. Emre D. açıklamadan sonra polis merkezinden ayrıldı.