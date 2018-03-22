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(Görüntülü Haber) Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR'de, 8 kişilik bir ailenin oturduğu gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı

22 Mart 2018 00:52

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR\'de, 8 kişilik bir ailenin oturduğu gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ataşehir Barbaros Mahallesi Durmaz Sokak üzerinde bulunan gecekonduda saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. 8 kişilik bir ailenin yaşadığı gecekondudaki yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Alevlerin gecekonduyu sardığı yangın, itfaiye ekiplerinin 20 dakika süren müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen bir itfaiye erine sağlık ekipleri müdahale etti.

Polis ve itfaiyenin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeri sürüyor.

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