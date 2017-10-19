(Görüntülü Haber) ATAŞEHİR'DE 450 BİN LİRALIK GASP KAMERADA...

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA





Ataşehir\'de tapudan çıkan R.Ö. adlı kişinin yol ortasında içerisinde 450 bin liralık çantası gasp edildi. Gasp anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Olay, Kayışdağı Caddesi Koca Yusuf Sokak üzerinde saat 15.45\'te meydana geldi. Tapu işlemlerini yapan M.Ö. adlı kişinin kimliği belirsiz kişiler içerisinde 450 bin lira olan çantası gasp edildi. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, gasp anın güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi. Görüntülerde, elinde çanta ile yürüyen M.Ö.\'nün yanında bir otomobilin durduğu, otomobilden inen 4 kişinin M.Ö.\'yü darp ettikten sonra çantayı gasp ederek geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.



Polis görüntülerdeki 4 kişinin yabancı uyruklu kişiler olduğunu tahmin ediyor. Kimlikleri belirlenme çalışmaları süren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.