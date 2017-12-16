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(Görüntülü Haber) Ataşehir Belediyesi'ndeki seçimi CHP adayı Yılmaz kazandı

Enver ALAS-Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL (DHA) ATAŞEHİR Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden geçici olarak uzaklaştırılmasının ardından, Ataşehir Belediye Meclisi’nde yapılan belediye başkan vekili seçimini, CHP gru

16 Aralık 2017 19:45

Enver ALAS-Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL (DHA) ATAŞEHİR Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden geçici olarak uzaklaştırılmasının ardından, Ataşehir Belediye Meclisi’nde yapılan belediye başkan vekili seçimini, CHP grubunun adayı İlhami Yılmaz kazandı. Üçüncü turda Yılmaz’a 22 oy, AK Parti grubunun adayı Mustafa Cevat Arzık’a ise 15 oy çıktı. İLHAMİ YILMAZ KİMDİR? İlhami Yılmaz 1953 yılında Malatya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya’da tamamladı. 1977 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans kürsüsünde MBA master’ını tamamladı. Kamuda ve özel sektörde kademeli olarak üst düzey yöneticilik yaptı. Halk Bankası’nda Proje Değerlendirme Uzmanı, TMSF’de yöneticilik görevlerinde bulundu. Devlet Yatırım Bankası’yla Dünya Bankası’nın hazırlamış olduğu “Sanayi İşletmelerinde Proje Hazırlama ve Uygulama Seminerleri”ne katılarak dokuz ay süresince yurt dışında kaldı. 1999 yılından itibaren iki dönem Kadıköy Belediyesi Meclis Üyeliği ve Belediye Meclis Başkan Vekilliği; 2009 yılından itibaren de iki dönem Ataşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, İBB Meclis Üyeliği, Belediye Başkan Yardımcılığı ve Başkan Vekilliği yaptı.

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