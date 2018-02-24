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(Görüntülü Haber) Atanamayan öğretmen, çalıştığı fabrikadaki iş kazasında öldü

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN MANİSA, (DHA) MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan 26 yaşındaki Hasan Songur, kontrol etmek istediği plastik enjeksiyon makinesi bir anda çalışınca, içinde sıkışarak öldü

24 Şubat 2018 19:52

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN MANİSA, (DHA) MANİSA Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir fabrikada çalışan 26 yaşındaki Hasan Songur, kontrol etmek istediği plastik enjeksiyon makinesi bir anda çalışınca, içinde sıkışarak öldü. Sosyal bilgiler öğretmeni olan ancak ataması yapılmayan ve cep telefonu borcunu ödemek için fabrikata işe başladığı belirtilen Hasan Songur, kentte gözyaşları içinde toprağa verildi. Olay, bugün saat 00.15 sıralarında, Manisa Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki plastik enjeksiyon fabrikasında meydana geldi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu olan Hasan Songur, atanamayınca, kardeşi İbrahim Songur ile birlikte 25 gün önce fabrikada çalışmaya başladı. Hasan Songur, fabrikanın gece vardiyasında, bozuk olan 400 tonluk plastik enjeksiyon makinesini çalıştırmaya çalıştı. Songur, ilk olarak makinenin etrafında 3 defa gezindikten sonra enjeksiyon makinesinin içerisine bakmak istedi. Hasan Songur, sorunun kaynağını bulmaya çalışırken, enjeksiyon makinesi bir anda çalıştı. Makine içindeki preste vücudun üst tarafı sıkışan Hasan Songur, öldü. Durumu fark eden kadın işçilerden birinin çığlık atması üzerine, kardeşi İbrahim Songur, koşarak olay yerine geldi. Ağabeyini kanlar içinde bulan İbrahim Songur, sinir krizi geçirdi. İşyeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Songur\'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılığın incelemesinin ardından polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Hasan Songur\'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Otopsinin ardından cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Hasan Songur için Manisa\'nın Şehzadeler ilçesi Bayındırlık Mahallesi\'ndeki Sarabat Camii\'nde öğlende tören düzenlendi. Kılınan cenaze namazı sonrası Hasan Songur, Kırtık Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Cenaze törenine baba Tamer Songur, anne Saliha Songur, ağabeyi Feyzullah Songur, erkek kardeşi Orhan Songur ve olayın tanığı olan bir diğer kardeşi İbrahim Songur ile yakınları katıldı. Songur çifti, 4 çocuklarından birini yitirmenin acısını yaşadı. İŞE 25 GÜN ÖNCE BAŞLAMIŞTI Yaşamını yitiren Hasan Songur\'un henüz 25 gün önce fabrikada işe başladığı ve daha önce bir süre ücretli öğretmenlik yaptığı belirtildi. Hasan Songur\'un, yeni aldığı cep telefonunun parasını ödeyebilmek için fabrikada çalışmaya başladığı öğrenildi. Olaya tanık olan kardeşi İbrahim Songur\'un da 15 gün önce aynı fabrikada işe başladığı ifade edildi. Sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu Hasan Songur\'un üniversite yıllarından bu yana dans tutkunu olduğu öğrenilirken, sosyal medyada paylaştığı dans videoları da dikkat çekti.

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