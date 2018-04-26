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(Görüntülü Haber) 'ATAK' helikopterinin gösterisi nefes kesti

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da düzenlenen şova dayalı ilk havacılık fuarında, Türkiye'nin savunma sanayindeki gururu ATAK helikopteri gösteri uçuşuyla nefes kesti

26 Nisan 2018 20:20

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da düzenlenen şova dayalı ilk havacılık fuarında, Türkiye\'nin savunma sanayindeki gururu ATAK helikopteri gösteri uçuşuyla nefes kesti. Türkiye\'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, Antalya Uluslararası Havalimanı\'nda uçakların sergilenmesi ve gösterilerle devam ediyor. Gösteriler kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'nın envanterinde yer alan Türkiye\'nin savunma sanayiindeki gururu ATAK helikopteri de gösteri uçuşu yaptı. Türk Yıldızları da gösterileriyle herkesi kendine hayran bıraktı. İçişleri Bakanlığı\'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli de şovlarıyla gövde gösterisi yaptı. S-70, AB 412 ve UH-60 model helikopterlerin katımıyla gerçekleştirilen personel atma ve kurtarma gösterilerinin yanı sıra yine Türkiye\'de üç kurumun ilk defa birlikte yer aldığı helikopter şovları izleyenlerden büyük ilgi gördü. 29 Nisan\'a kadar Antalya\'da sürecek Eurasia Airshow\'da uçuş gösterileri 28-29 Nisan tarihlerinde halka açık olacak.

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