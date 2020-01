(Görüntülü Haber) Ata çarpmamak isterken kaza yaptı

Ergün AYAZ/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde Cansu Türk önüne çıkan at arabasına çarpmamak için direksiyonu kırınca, otomobiliyle yol kenarındaki taksiye çarptı. Kazada araçlarda hafif hasar oluştu.



Olay, öğle saatlerinde, Derince Denizciler Caddesi\'nde meydana geldi. At arabasıyla hurda toplayan kişiler, İstiklal Caddesi\'nde atı dinlenmesi için yol kenarına bıraktı. At başıboş kalınca, İstiklal Caddesi\'nden Denizciler Caddesi\'ne doğru yönelerek ters yönde ilerledi. Caddede 41 BE 167 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Cansu Türk, önüne çıkan at arabasına çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, taksi durağında park halinde bulunan Tuncer Özer\'e ait 41 T 0485 plakalı taksiye çarptı. Kaza nedeniyle taksi ve otomobilde hafif hasar oluştu. At ise çevredekiler tarafından durduruldu.



Kaza yerine gelen Güllü Keskin, atı kafasına eliyle vurarak götürdü. Keskin, yorulan atı dinlenmesi için yol kenarına bıraktığını belirterek, \"Arabada hurda olduğu için yorulmuştu. Yol kenarında biraz dinlensin diye bıraktık. Yanından geçen arabalardan korkunca kaçmış\" dedi.



Taksi sahibi Tuncer Özer ise \"Karşı istikametten at arabası gelince, otomobili kullanan bir kişi benim park halindeki aracıma çarptı. Ne olduğunu anlayamadık\" diye konuştu.