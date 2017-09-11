(Görüntülü Haber) At yarışında tarih yeniden canlandı

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Beyşehir İlçesi\'nde düzenlenen 2 bin yıllık tarihe sahip \'Lukuyanus Atlı Dayanıklılık Yarışması’ ile tarih yeniden canlandı. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hasan Bahar, Fasıllar Mahallesi\'ndeki Lukuyanus Anıtı’nı Roma-Pagan döneminde, genç yaşta yaşamını yitiren Lukuyanus adlı bir binici anısına yaptırıldığını ortaya çıkardı. Bunun üzerine Türkiye Binicilik Federasyonu, Türkiye Jokey Kulübü ve Beyşehir Belediyesi işbirliği ile 2 bin yıllık tarihiyle dönemin at yarışı kurallarının yazılı olduğu Fasıllar Mahallesi Lukuyanus Anıtı yakınlarında atlı dayanıklılık yarışları gerçekleştirildi. Başlangıç ve varış noktası TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede oluşturulan parkurda düzenlenen, yurtdışından da binici olarak katılımcıların olduğu yarışlar, bölgede geçmiş tarihin yeniden hayat bulmasına neden oldu. İki farklı kategoride düzenlenen atlı dayanıklılık yarışlarında, 60 kilometrelik K2 kategorisinde binici Kathy Akkaya’ya ait ‘Alkaçkızı’ adlı atı, 287 dakikalık derecesiyle parkuru tamamlayarak birinci oldu. Aynı kategoride binici Sıtkı Doğuşlu ‘Lale Devri’ isimli atıyla parkuru 286 dakikada bitirerek ikinci oldu. Yarışmada, Helene Belley ise ‘Şaman’ isimli atıyla parkuru 230 dakikada tamamlayarak üçüncülük, Nicolas Guillo ise ‘Şaka’ adlı atı ve 229 dakikalık derecesiyle dördüncü oldu. Hız sınırının kural gereği ortalama saatte 12 ila 16 kilometre arasında değiştiği yarışta, dereceler atların başlangıç ve varış zamanı, veteriner kontrol giriş ve nabız zamanı, nabız ölçüsü, zaman, hız, dinlenme ve çıkış zamanına göre değerlendirildi. 48 kilometrelik kalifikasyon (UAD) kategorisinde ise sıralama oluşmadı. Atlı dayanıklılık yarışlarının son bölümünde ise 10 kilometre parkurlu şov amaçlı gösteri yarışması düzenlendi. Bu kategoride “Shamu” isimli atıyla Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci ile ‘Elis’ isimli atıyla Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora da binici olarak yarıştı. Yarışların son bulmasının ardından Fasıllar Mahallesi’nde ödül töreni düzenlendi. Törende Lukuyanus Anıtı üzerinde araştırma yapan Prof.Dr.Hasan Bahar, Amerikalı bir akademisyen meslektaşı ile 2005 yılında bu yazıtın içeriğini çözdüklerini anlattı. 2 bin yıl öncesine ait kitabede Lukuyanus isminde genç yaşta ölen binicinin atının buradaki anıtta yer aldığını belirten Bahar, “Buradaki kural şu; bir at bir kez yarışmaya katılsın, sahibi ikinci bir yarışmaya katılmasın. Centilmenlik olan bir yarışma, böyle ilginç bir hikayesi var’ dedim. Bu konuda yaptığım çalışma ve açıklamalarım, haber olarak ulusal ve uluslararası basında yer alınca, halkımızın da ilgisini çekmeye başladı. Belgeseller çekildi, televizyon kanalları yayınladı. Ardından bu organizasyonu gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, Lukuyanus Atlı Dayanıklılık Yarışması’nın Beyşehir’de ilk defa yapıldığını, bundan sonraki süreçte de geleneksel hale dönüştürülmesini temenni etti. Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora ise, atlı dayanıklılık yarışları ile Beyşehir’deki bu tarihi potansiyeli yeniden canlandırarak, bölgeyi tanıtmak istediklerini söyledi. Atlı dayanıklılığın aslında uluslararası bir disiplin olduğunu dile getiren Bora, “Enduruns olarak dünya şampiyonası da yapılıyor. Bizim aslında atalarımızın ömrü at sırtında geçmiş ve atalarımızın yaptığı bir spor bu atlı dayanıklılık yarışları. Dolayısıyla bu sporu biz ülke genelinde yaygınlaştırmak ve geliştirmek istiyoruz. Çünkü, binicilik sporu aslında özellikle çocukların yetişme çağında yapması gereken, onlara sadece fiziki değil, ruhen de gelişme sağlayan bir spor dalı. Biz bunu güzel Anadolumuzda ne kadar yaygınlaştırabilirsek o kadar mutlu olacağız.” dedi. Konuşmaların ardından yarışlarda dereceye giren binicilere madalya, kupa ve hediye takdimleri, ödül törenine katılan protokol tarafından verildi.