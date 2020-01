(Görüntülü Haber) At yarışı oynarken eşine yakalanan çiftçi, yanlış otomobilli çalıştırıp evine gitti

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,DHA- ADANA\'da hipodromda at yarışı oynayan 55 yaşındaki Kaplan Yağmur\'u telefonla arayan eşi Teslime, \'Hemen eve gel\' dedi. Eşinden gizli hipodromda at yarışı oynayan Kaplan Yağmur paniğe kapılınca kendi otomobili ile aynı marka ve model otomobile binerek evine gidince, içine polisinde karıştığı komik bir durum ortaya çıktı. Merkez Seyhan İlçesi, Gökçeler Mahallesi\'nde oturan 3 çocuk babası Kaplan Yağmur, akşam saatlerinde evinin yakınında bulunan Adana Hipodromu\'na 1990 model otomobili ile giderek at yarışı oynamak istedi. Yağmur, yarış kuponunu doldurduğu anda eşi Teslime Kaplan, arayıp hemen eve gelmesini söyledi. Paniğe kapılan Yağmur, at yarışının kuponlarını bırakıp, yanındaki arkadaşıyla birlikte kendi otomobili diye aynı marka ancak 1993 model olan başka otomobile binerek evine gitti. Araçlar çok eski olduğu için aynı anahtarla çalışınca Yağmur durumu fark etmedi. Evine gelen Yağmur, eşi ile konuştuktan sonra kahveye giderek arkadaşlarıyla sohbet etti POLİS ARADI Aradan geçen 2 saatin ardından, Tolga Toksoy hipodrom otoparkına geldi. Aracının göremeyen Toksoy, polisi arayıp otomobilinin çalındığını söyledi. Olay yerine gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, güvenlik kameralarından aynı marka ve model otomobillerin yan yana park edildiğini, çalındığı iddia edilen aracın kontak anahtarı ile çalıştırılıp götürüldüğünü tespit etti. Olayın hırsızlık olmadığını anlayan polis, bunun üzerine Kaplan Yağmur\'un otomobil kayıtlarından cep telefonuna ulaştı. Arkadaşları ile birlikte kahvede oturan Yağmur\'u arayan polis, otomobilin nerede olduğu sordu. Yağmur ise, aracını evin önüne park ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis Yağmur\'dan aracın başına gidip, plakasına ve rengine bakmasını istedi. Ne olduğunu anlamaya çalışan Yağmur, eve gidip aracın kendine ait olmadığın görünce şok oldu. Tekrar otomobile binen Yağmur, hipodroma gidip kendi aracını aldı. Olayın bir karışıklık olduğunun tespit eden polis ve Yağmur arasında neşeli anlar yaşandı. Diğer araç sahibi Tolga Toksoy\'da Yağmur\'dan şikayetçi olmadı. OLAYDAN SONRA OTOMOBİLİ SATTI Kaplan Yağmur, daha sonra kendi otomobiliyle eve geldi. Olayın ardından aracını sattığını söyleyen Yağmur, \"Böyle olay kimsenin başına gelmez. Arkadaşla at yarışı oynayalım dedik, o sırada eşim aradı. Ne yapacağımı bilemedim, elimdeki yarış kuponunu bırakıp arabaya bindim. Arabasını aldığım arkadaş, balık işiyle uğraşıyormuş, araba da balık kokuyordu, kokudan az kalsın bayılacaktım. Ama hanım aramış onu bile düşünemedim. Eve geldim, polis aradı \'Git arabaya bak\' dedi. Benim araba beyaz, geldiğim araba gri onu bile fark etmemişim\" dedi.