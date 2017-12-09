(Görüntülü Haber) 'Askıda yemek' uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerini doyuruyorlar

İrfan ÖZŞEKER SİVAS, (DHA) SİVAS\'ta bir lokanta tarafından başlatılan \'Askıda yemek\' uygulaması kapsamında, işletme sahipleri ve hayırsever müşterilerin katkılarıyla ihtiyaç sahipleri günlük olarak karınlarını doyurabiliyor. Kent merkezindeki Toptancılar Sitesinde faaliyet gösteren bir lokantada askıda yemek uygulaması başlatıldı. 4 ay önce açılan lokantanın ortakları İlkay Dirici ve Ahmet Polat, yaklaşık 20 gün önce askıda yemek uygulaması başlattı. Kendi ceplerinden günlük olarak ihtiyaç sahibi birkaç ailenin karınlarını doyuran ortaklar, daha çok aileye ulaşabilmek için bu uygulamayı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımı çok sayıda insan beğenip paylaşınca askıda yemek uygulamasına geçildi. Lokantaya gelen müşteriler yemeklerini yedikten sonra hesabı öderken, fazladan verdikleri para askıda yemek uygulamasına aktarılıyor ihtiyaç sahipleri için bedava yemeğe dönüştürülüyor. İşletme ortaklarından İlkay Dirici, kendi ceplerinden günlük bir kaç ailenin karınlarını doyurarak bu işe başladıklarını, sosyal medyada bu uygulama beğeni kazanınca askıda yemek uygulamasına geçtiklerini söyledi. Dirici, Küçüklüğümden beri esnaflıkla uğraşıyorum. 4 ay önce lokanta sektörüne girdik. Bu sektörde kendimizi acizane iddialı konuma sokmak için uğraşıyoruz. Daha iyi ve güler yüzlü hizmetle müşterilerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. İş yerimizde askıda yemek uygulaması başlattık. Aslında biz buna askıda yemek diye başlamadık. Kendi cebimizden birkaç ailenin ihtiyaçlarını karşılayıp karınlarını doyuruyorduk. Bunu kesinlikle reklam olsun diye başlatmadık. Sadece sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. O paylaşımları da arkadaşlarımız paylaşmış. Askıda ekmek uygulaması gibi biz de aynı şekilde yapalım istedik. Müşterilerimiz yemek yediğinde, mesela 40 liralık hesap için 10 lira fazla verirse biz o parayı askıda yemek uygulamasına aktarıyoruz. Müşterilerimizden önce de biz zaten bu uygulamayı yapıyorduk ama hayırsever müşterilerimizde bu uygulamaya katkı vermeye başladı. Biz bu uygulamaya başlarken müşterilerimizden hiçbir şey beklemedik. Sivas halkı destek olursa gerekirse biz işletmemizi tamamen ihtiyaç sahibi ailelere ayırırız. dedi. İşletmenin diğer ortağı Ahmet Polat ise Sivaslıları askıda yemek uygulamasına katkı sağlamaya davet ederek Dükkanımızın önünden geçen garip gurebalar içeriye giriyordu biz de kendi aramızda bir istişare yaptık. Daha sonra kendi kendimize \'yemek verebilir miyiz, yardımımız dokunur mu\' diye sorduk. Bu şekilde faaliyetimize başladık. Bugün de üçüncü haftayı bitirdik. Günlük aileler geliyor, geldikleri zaman biz onları en iyi şekilde ağırlıyoruz, istedikleri yemeği yediriyoruz, en son dualarını alıp gönderiyoruz. Halkımızı da bu uygulamaya katkı sağlamaya davet ediyoruz. ifadelerini kullandı.