(Görüntülü Haber) Askerlik dönüşü sürpriz evlilik teklifi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, vatani görevini yaptıktan sonra uçakla Çardak Havaalanı\'na gelen Mehmet Yalçındağ, kendisini karşılamaya gelen kız arkadaşına hazırladığı pankartla sürpriz evlilik teklifi yaptı. Şırnak\'in Silopi ilçesinde askerlik görevini tamamladıktan sonra uçakla Çardak Havaalanı\'na gelen 22 yaşındaki Mehmet Yalçındağ, kendisini karşılamaya gelen kız arkadaşı 21 yaşındaki Miray Kaya\'ya evlilik teklifi yapmak için uçaktan inmeden önce kendi arkadaşlarına pankart hazırlattı. Uçaktan indikten sonra aprona giren Yalçındağ, kendisini karşılayan kız arkadaşı Miray Kaya\'ya sarıldığı sırada arkadaşları pankartı açtı. Yalçındağ, kız arkadaşına \'Sana bir ömür boyu başımın etini yeme fırsatı sunuyorum, benimle evlenir misin?\' yazılı pankartın önünde evlilik teklifi yaptı. Kaya, evlilik teklifine evet yanıtı verdi. Evlilik teklifine şahit olan vatandaşlar da çifti alkışlayarak kutladı.