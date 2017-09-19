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(Görüntülü Haber) Askerin ailesine bagaj sürprizi

Ali KADI/ NİĞDE,(DHA) - SİVAS'ta vatani görevini yapan Görkem Pala, izinli olarak otobüsle Niğde'ye geldikten sonra, ailesinin yanına bir arkadaşının kullandığı otomobilin bagajında gidip sürpriz yaptı

19 Eylül 2017 19:17

Ali KADI/ NİĞDE,(DHA) - SİVAS\'ta vatani görevini yapan Görkem Pala, izinli olarak otobüsle Niğde\'ye geldikten sonra, ailesinin yanına bir arkadaşının kullandığı otomobilin bagajında gidip sürpriz yaptı. Pala\'nın, otomobilin bagajından çıkıp anne ve babasına sarılma anı, bir arkadaşı tarafından görüntülendi.

Askerlik görevini yapan Görkem Pala, Niğde\'de yaşayan babası Fazlı, annesi Sevinç Pala\'ya sürpriz yapmak istedi. Ailesine izne geleceği günü farklı bir tarih olarak söyleyen Görkem Pala, otobüsle geldiği Niğde\'de arkadaşları tarafından otogarda karşılandı. Pala, evine yaklaşırken, otomobilin bagajına gizlendi. Evin önüne gelen arkadaşı, Görkem Pala\'nın ailesine seslenip aracının bozulduğunu, bagajı açmalarını istedi. Bunun üzerine arabanın bagajını açan babası Fazlı Pala, oğlunu görünce şoke oldu. Bagajın içine bakan annesi Sevinç Pala ise sevinç çığlıkları atarak oğluna sarıldı. Baba Fazlı Pala, \"Böyle bir şey beklemiyorduk. Oğlum ertesi gün gelecekti. Bagajda görünce çok mutlu oldum. Şu an ki mutluluğumu ifade edemiyorum\" dedi.

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