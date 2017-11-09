(Görüntülü Haber) Askeri birlikteki bakım sırasında bir işçi öldü

MEMLEKETİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa), (DHA) İzmir\'in Menemen ilçesindeki 57\'nci Topçu Tugay Komutan Yardımcılığı\'nda top bakımı sırasında fırlayan metal parçanın göğsüne isabet etmesiyle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren işçi 33 yaşındaki Onur Varol\'un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardınan yakınları tarafından alındı. Varol\'un cenazesi ilk olarak memleketi olan Manisa\'nın Akhisar ilçesine 5 kilometre mesafedeki kırsal Eroğlu Mahallesi\'nde bulunan baba evine getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada helallik alınmasının ardından Varol\'un cenazesi, ikindide Eroğlu Camisi\'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral İsmail Amanvermez, Akhisar Garnizon Komutanı Hava Meydan İstihkam Albay Mehmet Şahin, askeri erkan, sivil toplum örgütü temsilcileri, Varol\'un yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze töreninde, hayatının baharında yaşamına veda eden Varol\'un babası Ali Varol, annesi Nadire Varol, kardeşi Oğuz Varol, eşi Songül Varol ve 2 yaşındaki kızı Bade Varol gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Nadire Varol, oğlunun acısına dayanamayıp, kısa süreli baygınlık geçirdi. Anne Varol\'a yakınları yardım etti. Kılınan namazın ardından Varol\'un bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Eroğlu Mahallesi Mezarlığı\'na götürülüp, toprağa verildi.