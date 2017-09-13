(Görüntülü Haber) Askerden izne geldi, 5 katlı inşaatı çıkıp intihara kalkıştı

Yaşar COŞKUN/ SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir İlçesi\'nde, vatani görevini yaptığı birliğinden izne gelen 21 yaşındaki M.Ş., 5 katlı bir inşaata çıkıp intihara kalkıştı. Polis, M.Ş.\'nin bir anlık dalgınlığından faydalanıp çekip kurtardı. Olay, dün saat 22.00 sıralarında Seydişehir İlçesi Haciseyitali Mahallesi\'ndeki 5 katlı bir inşaatta meydana geldi. İzmir\'de vatani görevini yaptığı birliğinden memleketine izne gelen M.Ş., inşaatın 5\'inci katına çıkıp intihara kalkıştı. Durumu fark eden çevredekiler, polise haber verdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri atlama ihtimaline karşı yerde şişme yatağı açtı. Haberi alıp olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren annesi ise hazırda bekletilen ambulansa alınıp sakinleştirildi. M.Ş. sürekli, \'\'Ben başaramadım, Pes ettim. Artık yaşamayacağım\'\' diye bağırdı. Bu sırada polis, M.Ş.\'nin dalgınlığından faydalanıp çekip kurtardı. İnşaattan indirilen M.Ş., önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne, sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.