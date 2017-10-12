(Görüntülü Haber) Asker oğlundan babasına güldüren mesaj

Hülya ELTEŞ/MİLAS (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Milas İlçesi\'nden Trabzon\'a vatani görevini yapmak üzere giden 21 yaşındaki Mehmet Karacan, borcunu ödemesi için babasının aracına \'Ben vatan borcumu ödemeye gidiyorum sen de benim borçları öde\' yazdırdı.



Milas\'taki düğünlerde müzisyenlik yapan evli ve 2 çocuk babası 48 yaşındaki Servet Karacan, bir süre önce kendisi gibi müzisyen olan oğlu Karacan\'ı askere gönderdi. Babasına şaka yapmak istediği belirtilen Karacan, hafif ticari aracına onun haberi yokken \'Ben vatan borcumu ödemeye gidiyorum sen de benim borçları öde\' diye yazdırdı. Baba Karacan, yazıda şakayla karışık bir mesaj bulunduğunu belirterek, \"Yazı, görenleri güldürüyor. Şaka amaçlı yapılmış; ama aslında şaka değil. Yaklaşık 2 bin 500 lira borç yapmış. O, Trabzon\'da askerlik yapıyor. Biz de çalışarak, onun borçlarını ödüyoruz. Bir kısmını bitirdim. Onun canı sağ olsun\" dedi.