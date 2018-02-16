(Görüntülü Haber) Asker kıyafetli kadın korosundan Mehmetçiğe marşlı destek

Recai GÜLER- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-BURSA\'da, yaşları 40 ile 80 arasında değişen Nilüfer Kadın Korosu üyeleri, Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiğe destek vermek için özel olarak diktirdikleri asker kıyafetlerini giyerek, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Ahmet Hacıoğlu\'nu ziyaret etti. Hacıoğlu tarafından nizamiyede karşılanan kadın korosu üyeleri birlikte yemek yedikleri askerlere yemek duası sonrası \"Afiyet olsun\" dediler, sonra da kendi besteledikleri \'Annelerin Mehmetçik Marşı\'nı koro halinde söyledi. Bursa\'da kurulan ve daha önce müzeki eğitimi almayan 175 kadından oluşan Nilüfer Kadın Korosu üyesi 50 kadın, diktirdikleri asker kıyafetleri ile Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiğe destek vermek için Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu\'nu Yalova Yolu üzerindeki birliğinde ziyaret etti. Minibüslerle birliğe gelen kadın korosu üyelerini Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ve yardımcıları nizamiyede selam vererek karşıladı. Daha sonra hatıra fotoğrafı çektiren kadın korosu üyelerine Tuğgeneral Hacıoğlu günün anısında plaket verdi. MEHMETÇİK İÇİN BESTELEDİKLERİ MARŞI SÖYLEDİLER Koro üyesi kadınlar daha sonra birlikteki askerle ile çorba, çoban kavurma, bulgur pilavı ve kabak tatlısından oluşan karavana yediler. Yemek öncesi okunan duanın ardından askerlere \"Afiyet olsun\" diyen Koro Şefi Dr. Aysel Gürel ve arkadaşları, bestesini yapıp Mehmetçik Vakfı\'na hediye ettikleri ve Zeytin Dalı Harekatı sonrası bazı eklemeler yaptıkları \'Annelerin Mehmetçik Marşı\'nı söyledi. Koro üyeleri yemekten sonra kışladan ayrıldı. Marşın sözleri ise şöyle: Milletimiz sizinle gurur duyuyor Vatanın dört bir yanı huzur buluyor Namus, şeref, şan için nöbet tutuyor Yaşa, var ol Mehmetçik bu vatan için Hayır dualarımız hepiniz için Afrin operasyonu başlar başlamaz Milletimiz tek yürek kimse bozamaz Teröristler kaçacak delik bulamaz Şanlı ordumuzla ezer geçeriz Zeytin Dalı ile huzur veririz Şanlı ordumuzla barış severiz Bizler Mehmetçiklerin anneleriyiz