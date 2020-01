(Görüntülü Haber) Asker arkadaşları buluştu

Levent YENİGÜN KEMER, (DHA)İZMİR\'de 1965-1972 yılları arasında askerlik yapanlar Antalya\'nın Kemer İlçesi\'nde buluştu. Bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen etkinlikte askeri kamuflaj giyip emekli binbaşı Mehmet Maraba öncülüğünde içtimaya çıkan asker arkadaşları, paintball oynayıp eğlendi. İzmir Gaziemir Destek Kıtaları Özel Ulaştırma Oto Bölük Komutanlığı\'nda 1965-1972 yılları arasında askerlik yapan 84 arkadaş, 32 yıl sonra Antalya\'nın Kemer İlçesi\'nde buluştu. Kuzdere Mahallesi\'nde paintball sahasında bir araya gelen 82 asker ve dönemin asteğmeni 52 yaşındaki Levent Mami ve emekli binbaşı 60 yaşındaki Mehmet Maraba, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitler için saygı duruşunda bulundu ardından da İstiklal Marşı\'nı okudu. Asker arkadaşları askeri kamuflaj giyerek yeniden içtimaya çıktı. Emekli binbaşı Mehmet Maraba, aldığı içtimanın ardından bu yıl 4\'üncü buluşmayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Maraba, 32 yıl aradan sonra bir araya gelmek kadar mutluluk verici, heyecan verici bir şey yok. Sizlerle birlikte çalıştığım için çok mutluyum. İş hayatımın en güzel yıllarını sizlerle geçirdim. Bunu samimi olarak söylüyorum. İyi ki sizlere komutanlık yapmışım. İyi ki sizlerle beraber askerlik yapmışım. Gerçekten çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Sağlığımız elverdiği sürece, buluşabildiğimiz kadar her yıl, bunu geleneksel hale getirdik zaten, buluşmaya devam edersek ve bu değerlerimizi bizden sonraki nesillerimize aktarabilirsek, geleneklerimizi, göreneklerimizi de korumuş oluruz dedi. Askerliğini onbaşı olarak yapan Veli Tokuş, buluşmaya ABD, Almanya, Fransa, Ukrayna ve Türkiye\'nin 56 ilinden komutanlar ile birlikte toplam 84 kişinin geldiğini söyledi. Askerlik yaptıkları dönemde Mehmet Maraba sayesinde buluşmak istediklerini aktaran Tokuş, buluşmada daha çok askerlik anıları konuştuklarını kaydetti. Tokuş, kendilerinden sonra gelen nesle örnek olsun diye toplandıklarını da belirterek, Türk milleti olarak savaşçı bir milletiz. Her Türk asker doğar. Biz de asker olarak doğduğumuzu göstermek için 32 sene sonra bir araya geldik. Dosta güven düşmana korku saldığımızı herkese göstermek istedik. Bu buluşmalara her yıl devam edeceğiz diye konuştu.