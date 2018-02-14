(Görüntülü Haber) 'Aşk' Beşiktaş taraftarıyla buluştu (2)

\"Negredo ile aramızda kesinlikle bir rekabet yok\" \"Gol attığım sürece takımıma yardımcı olurum\" Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş\'ın devre arasında Aytemiz Alanyaspor\'dan kadrosuna kattığı Vagner Love, Siyah-Beyazlı kulübün Sevgililer Günü etkinliğinde Vodafona Park\'ta bulunan Kartal Yuvası\'nda Beşiktaşlı taraftarla bir araya geldi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Love, kendisine yapılan sevgi gösterilerine teşekkür ederek, \"Bu karşılama ve sizi burada görmek çok güzel. Geldiğimden beri gösterilen bu sevgi çok özel. Bu ilgiyi, bu sevgiyi saha içerisinde en iyi oyunumla cevaplamak istiyorum. Bugün bütün çiftlere güzel bir sevgililer günü diliyorum. Sevgililer günümü iyi geçiriyorum\" dedi. \"BAYERN MAÇINI CUMA GÜNÜNDEN SONRA DÜŞÜNECEĞİZ\" Her zaman maç maç hazırlandıklarını ifade eden Vagner Love, \"İlk başta Atiker Konyaspor maçımız var. Maç maç düşünmemiz lazım. Cuma günü çok zor bir maç oynayacağız. Şu an Bayern ve Fenerbahçe maçını düşünmüyoruz. Bütün hazırlığımızı bu maç için yapıyoruz. Bayern Münih maçını Konyaspor maçından sonra düşünmeye başlayacağız\" diye konuştu. \"REKABETTE KAZANAN BEŞİKTAŞ OLUR\" Takımdaki forvetlerle girdiği rekabetin sonunda kazananın Beşiktaş olacağını ifade eden Love, \"Alvaro Negredo ile aramızda kesinlikle bir rekabet yok. Eğer bir rekabet olursa da Beşiktaş\'ın yararına bir rekabet olacaktır. Kim oynarsa oynasın en iyisini yapmaya, gol atmaya çalışacak. Takımımıza yardımcı olmak, bireysel olarak kendimize yardımcı olmak demek aslında. Ben de oynasam, Negredo da oynasa, Larin de oynasa gol atmasını diliyorum. İyi bir rekabet olacak. Ama sonunda kazanan Beşiktaş olacak\" ifadelerini kullandı. Saha içerisinde Quaresma ile uyum sorunu yaşayıp yaşamadığı sorulan Love, \"Quaresma gerçekten büyük bir futbolcu. Beni burada en iyi karşılayan oyuncuların başında o geliyor. Saha dışında birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Aynı dili konuşuyoruz. Muhakkak saha dışı ilişkilerimiz, saha içerisinde de birbirimize alışmamıza yardımcı olacaktır\" şeklinde konuştu. \"ARADAKİ UFAK FARKLAR LİGİN İYİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR\" Süper Lig\'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Love, \"Aradaki ufak farklar ligin ne kadar iyi olduğunun, ışıl ışıl olduğunu gösteriyor. Büyük takımlar birbirleriyle mücadele ediyor. Diğer takımlar da aynı şekilde kendilerini çok iyi gösteriyorlar. Şampiyonluk yarışının son haftaya kadar devam edeceğini düşünüyorum\" ifadelerini kullandı. \"GOL ATTIĞIM SÜRECE TAKIMIMA YARDIMCI OLURUM\" Gol attığı sürece takım arkadaşlarına yardım edeceğini ifade eden Love, \"Gol atmak benim işim. Arkadaşlarıma yardım etmek için benim gol atmam gerekiyor. Bugüne kadar oynadığım takımlarda hiç gol hedefi koymadım. Gol attığım sürece takımıma ve arkadaşlarıma maç kazanmakta yardımcı olurum\" dedi.