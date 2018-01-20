(Görüntülü Haber) Asırlık kartpostalları gözü gibi koruyor

Hilmi DUYAR BALIKESİR, (DHA) BALIKESİRLİ fotoğraf sanatçısı Fikri Soylu (71), asırlık kartpostal koleksiyonunu gözü gibi koruyor. 40 yıl önce edindiği Fransız ve Alman basımı kartpostallarla sergi açmaya hazırlanan sanatçı, elindeki eserlerin tümünün orijinal ilk baskı olduğunu, yıllar önce biriktirdiği kartpostalları gelecek kuşaklara aktarmak istediğini belirti. Balıkesirli evli ve 3 çocuk babası Fikri Soylu, 1958 yılında dönemin ünlü fotoğrafçılarından Hakkı Conker\'in yanına çırak olarak girdi. İlerleyen yıllarda kalfalık dönemini de atlatan Soylu, bu alanda ticari hayata atıldı. Fotoğrafa olan tutkusu, sanatçıyı eski renkli kartpostallara yönlendirdi. Yıllar önce çekilen fotoğraflar ile resimlerden oluşturulan kartpostalları biriktirmeye başladı. Yoğun iş yaşamı sonrası 2013 yılında emekli olduktan sonra, koleksiyonlarını gün yüzüne çıkarıp sergilemeye karar verdi. Çektiği fotoğraflarla sergilere katılmaktan eski koleksiyonlara zaman ayıramadığını belirten Soylu, Emekli oldum. Fakat fotoğrafçılık mesleğinden asla ayrılamıyorsunuz. Çalışmalarımı amatör olarak sürdürüyorum. Açılan sergilerde fotoğraflarımın yer alması isteniyor. Yurt içinde ve yurt dışında sayısını hatırlamadığım kadar sergiye eser gönderdim. Hala fotoğraf çalışmalarım sürüyor. Ancak, benim biriktirdiğim eski kartpostallar ve fotoğraflar var. Bunların da gün yüzüne çıkması lazım. Gençlerimizin, çocuklarımızın, vatandaşımızın, yıllar önce hatta bir asır öncesinde çekilen fotoğraflardan ve çizilen resimlerden yurt dışında renkli basılan kartpostalları da görmeye hakkı var. Şimdi bunun hazırlıklarını yapıyorum. İnşallah yakın zamanda sergi açacağım. Hamidiye zırhlısı, İstanbul Üniversitesi, Tokatlıyan Oteli, Manisa\'da askeri birlik ve arkasında Spil Dağı\'nın göründüğü kartpostal, İzmir Kadifekale\'nin çok kişi tarafından bilinmeyen kartpostalı ve buna benzer onlarca kartpostal. Geçtiğimiz yıl kartpostallarla ilgili kısıtlı bir sergi açmıştım. İsmini ve üniversitesini veremeyeceğim bir profesör, sergideki kartpostalları görmüş. Balıkesir\'e gelip beni buldu ve bir kartpostalı kitabının kapağına işleyeceğini söyleyip benden kopyasını aldı dedi. FOTOĞRAFTA BATMANIDES KARDEŞLER BALIKESİR\'E DAMGA VURMUŞ Sanatçı Fikri Soylu, 1880\'li yılların sonunda Balıkesir\'de dükkan açan Batmanides kardeşlerin, özellikle fotoğraf konusunda önemli rol oynadığını, Batmanides kardeşlerin hediyelik eşya satarken, aynı zamanda fotoğraflar çekip kartpostal sattığını anlattı. Soylu, Rum asıllı Batmanides Kardeşler Balıkesir\'de o zamanlar Hükümet Caddesi olarak adlandırılan şu anda Anafartalar Caddesi\'nin girişindeki dükkanlarında fotoğraflar çekip, kartpostallar satmaya başlamışlar. Bu kartpostalları Fransa\'da bastırıyorlarmış. Çünkü, o yıllarda Türkiye\'de renkli baskı yapacak matbaaların olmadığı söyleniyor. Benim kartpostallarım, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Manisa, Edirne ve pek çok şehrin fotoğraf ve resimlerinden oluşuyor. Hatta, dünyaca ünlü ressamların resimlerin reprodüksiyonları var. Amacım bunların saklı kalması yerine gelecek kuşaklara aktarılması. Yakın zamanda sergi açmayı planlıyorum. İlk açtığım sergide amacıma ulaşamadım. Çünkü yeteri kadar kartpostalım yoktu. Şimdi elimde fazlasıyla var. Bu güzellikleri gençlerin görmesini istiyorum diye konuştu. SANATÇININ KENDİ ESERLERİ İSTANBUL FOTOĞRAF MÜZESİNDE SERGLENİYOR Sanatçı, Akbank\'ın ülke genelinde açtığı fotoğraf yarışmasında Türkiye 3\'üncüsü oldu. Ayrıca Balıkesir Belediyesi\'nin açtığı fotoğraf yarışmasında da birinci olan Soylu\'nun 2 eseri İstanbul Fotoğraf Müzesi\'nde sergilenmeye layık bulundu. Sanatçının eseri bu müzede uzun yıllar sergilenecek. Soylu, Türkiye\'de tanındığı gibi, yurt dışına da adını duyurmuş. Eserlerini sergilediği yurt içi ve yurt dışı sergilerin sayısını bilmediğini söylüyor. Kartpostal koleksiyonun yanında, yıllarca kullandığı fotoğraf makinelerini de atmayıp gelecek kuşaklara aktarmak için biriktiren Soylu, Balıkesir Basın Müzesi ve Balıkesir Fotoğraf Müzesi\'ne pek çok makine armağan etti. Evinde halen onlarca makine olan sanatçı Soylu, 55yıllık fotoğrafçılık mesleğimde pek çok makine kullandım. Hepsi pırıl pırıl ve ilk gün satın aldığım gibi. Pek çoğunu müzelere armağan ettim. Fakat Hala evimde ayrı bir koleksiyon olarak eski makineler var dedi.