(Görüntülü Haber) Aşırı yüklü kamyon trafiği tehlikeye attı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde kamyonunu aşırı yükleyen sürücü trafiği tehlikeye sokarken o anlar kameraya yansıdı. Keşan\'da kamyonun kasasına geri dönüşümde kullanılan kağıt ve plastik malzemeleri yükleyen kamyon sürücüsü görenleri şaşırttı. Kamyon kasasında metrelerce yükselen atık malzemeler araç trafiğini tehlikeye attı. Arka sol stop lambası da arızalı olan kamyon, bir süre Keşan\'dan Çanakkale\'nin Gelibolu İlçesi yönüne ilerledikten sonra tali yola saparak gözden kayboldu.