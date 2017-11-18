(Görüntülü Haber) Aşırı hız nedeniyle otomobil kontrolden çıktı: 1 yaralı

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA’da aşırı hız yaparak direksiyon kontrolünü yitiren 35 yaşındaki Barış Güven\'in yönetimin9deki otomobil bariyerleri aşıp yol kenarında bulunan ağaçlık alana uçtu. Hurda yığına dönen ve 50 metre sürüklenen otomobilde sıkışan Barış Güven itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. Mudanya yönünden şehir merkezi yönüne 16 BEN 40 plakalı otomobiliyle gelen Barış Güven, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında aşırı hız nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirdi. Bariyerleri aşan otomobi,l Sanayi Yolu Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alana uçarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Hurda yığını haline dönen otomobilde sıkışan Barış Güven haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ve İtfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale ardından hayati tehlikesi bulunmayan Güven, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.