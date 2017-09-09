(Görüntülü Haber) Aşırı dozda uyuşturucudan öldü iddiası

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da kullanılmayan terk edilen bir evde aşırı dozda uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen kimliği henüz belirlenemeyen 30 yaşlarındaki bir erkek kaldırıldığı hastanede öldü. Olay, saat 01.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Yeni Mahalle Saz Bey Sokak\'taki kullanılmayan tek katlı müstakil evde meydana geldi. 6-7 kişil kullanılmayan eve gelerek uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Aşırı dozda uyuşturucu aldığı belirtilen bir kişi aniden baygınlık geçirerek yere yığıldı. Yanındaki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahale ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cebinde bir miktar eroin bulunduğu belirtildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, evde şırınga başlığı ile uyuşturucu içerken kullanılan folyo kağıtlarına rastladı. Kimlik tespiti için bu kişinin parmak izi alınırken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacak.