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(Görüntülü Haber) Asgari ücret en az 2 bin lira olmalı

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP DİSK-Tekstil İşçileri Sendikası Temsilcisi Nihat Bencan, 2018 yılı için asgari ücretin en az 2 bin lira olması gerektiğini söyledi

05 Aralık 2017 20:10

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP DİSK-Tekstil İşçileri Sendikası Temsilcisi Nihat Bencan, 2018 yılı için asgari ücretin en az 2 bin lira olması gerektiğini söyledi.DİSK- Tekstil Sendika binasında asgari ücretle çalışan işçilerinde katıldığı toplantıda konuşan ve asgari ücretin en az 2 bin lira olması gerektiğini savunan Gaziantep DİSK-Tekstil İşçileri Sendikası Temsilcisi Nihat Bencan, Önümüzdeki dönemde asgari ücret 2 bin lira olmalı. Asgari ücretli çalışanlar, 2017 yılında almış olduğu zamlar haziranda bitti, 6 aydır fedakarlık yapıyor. Asgari ücretli yaşayabilmek için gıda ve zorunlu harcamalarına yetişebilmek adına fazla mesai yapıyor. Çocuklarına ve ailesine çok çalışmaktan vakit ayıramadığı için zaten fedakarlık yapıyor. DİSK olarak 2018 yılı asgari ücretin en az 2 bin TL olması, vergiden muaf tutulması, asgari geçim indirimi, aile ve çocuk yardımlarının yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz dedi.

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