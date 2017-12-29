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(Görüntülü Haber) Asfalt yapımı için ithal ettikleri motorini satan 1'i holding patronu 10 kişi adliyede

Selda Hatun TAN/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, asfalt yapmak üzere ithal ettikleri motorini piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında holding patronu R

29 Aralık 2017 14:44

Selda Hatun TAN/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, asfalt yapmak üzere ithal ettikleri motorini piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında holding patronu R.E.K.\'nin de bulunduğu 10 kişi, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Gümrük Bakanlığı\'nın özel ekibi, önceki gün İstanbul\'da operasyon düzenledi. İstanbul\'da bulunan bir holding merkezinde arama yapılırken, holdingin patronu R.E.K. ile birlikte 10 kişi gözaltına alındı. Kocaeli, İstanbul ve Ağrı Doğubeyazıt arasında yaşanan hayali ihracat organizasyonunda Kocaeli\'de bulunan akaryakıt dağıtım şirketinin asfalt yapmak üzere tonlarca motorin ithal ettiği, işlenen motorinin akaryakıt istasyonlarına sattığı, ürünün işlendiğini göstermek amacıyla sahte evrak düzenlenerek İstanbul\'da bulunan bir asfalt şirketine ürünün satıldığı sahte evraklarla gösterildi. Evrak üzerinde üretim yapılmış gibi gösterilen asfaltın ise yine çeşitli firmalara satılmış gibi gösterildiği belirlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından aralarından holding patronu R.E.K.\'nin de bulunduğu 10 kişi bu sabah saatlerinde Körfez Adliyesi\'ne sevk edildi. R.E.K. adliyeye sevk edilirken, kabanı ile yüzünü kapattı.

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