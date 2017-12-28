(Görüntülü Haber) Asansörcüyü kelepçeleyip, öldüresiye döverek gasp edenler, çalışanları çıktı

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) Denizli\'nin Pamukkale İlçesi\'nde, bir asansör firmasının bürosuna başlarında kaskla girerek işyeri sahibi 52 yaşındaki Bekir Gümüş\'ün ellerini kelepçeleyip, demir çubukla öldüresiye döven, kasadaki 30 bin lirayı gasp eden kasklı 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin olayın meydana geldiği işyerinde ön muhasebe elamanı olarak çalıştığı, diğerinin de daha önce aynı işyerinde bir süre çalışan işçi olduğu öğrenildi. Geçen 23 Aralık\'ta, Hacıkaplanlar Mahallesi, Barış Caddesi\'ndeki asansör montaj, bakım, arıza, revizyon hizmeti veren firmaya, kapanış saatine yakın gelen başında motosiklet kaskı bulunan 2 kişi, önce şalteri kapatarak işyerinin elektriklerini kesti. Ardından da firmanın sahibi Bekir Gümüş\'ü, ağzını kapatıp, ellerini kelepçeleyerek arka taraftaki mutfak bölümüne götürüp, demir çubukla öldüresiye dövdü. Gümüş\'ün cüzdanı, cep telefonunu ve kasadaki 30 bin lirayı alan iki şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarının bulunduğu cihazı da söküp yanlarında götürdü. Başına ve vücuduna aldığı darbelerle ağır yaralanan Gümüş, sürünerek işyerinin kpısına kadar gelerek, komşularından yardım istedi. Çağrılan ambulansla Denizli devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Gümüş, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, işyerinde parmak izi incelemesi yapıp, çevredeki MOBESE ve işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Çevredekilerin de bilgisine başvuran polis, olayın şüphelisi olarak 30 yaşındaki H.G. (Hasan Güner) ve 25 yaşındaki M.Ü.\'yü (Mustafa Ünlükuş), dün (çarşamba) yakaladı. Şüphelilerden H.G.\'nin olayın meydana geldiği asansör firmasının ön muhasebe elemanı olduğu, M.Ü.\'nün de daha önce aynı firmada işçi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Polisteki, işlemlerinin ardından 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Asansör firmasının ortaklarından Serkan Demirtaş, olayın şüphelilerini öğrendiklerinde şok yaşadıklarını belirtip, Ortağım Bekir\'in tedavisi halen sürüyor. Ellerini kelepçeledikten sonra arka bölüme götürüp, öldüresiye dövmüşler. Ortağım da, canının kurtarabilmek için kasanın anahtarını vermek zorunda kalmış. Bunu yapanlar cezasını çeksinler. Yapanların çalışanlarımız olduğunu öğrenince çok şaşırdık dedi.