(Görüntülü Haber) Asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA) - ADANA\'da bir apartmanın 2\'nci katında asansör tamiri yaparken boşluğa düşen 32 yaşındaki Tarık Turut, hayatını kaybetti. Olay, saat 18.45 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi Aksantaş TOKİ DG 6 Blok\'ta meydana geldi. Tarık Turut, 9 katlı bir apartmanın 2\'nci katında bozulan asansörü tamir etmeye başladı. Bu sırada asansör aniden hareket etti. Asansör ile duvar arasına sıkışan Turut, boşluğa düştü. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Düştüğü yerden itfaiye erleri tarafından çıkartılan Turut\'un öldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Turut\'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.