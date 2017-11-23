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(Görüntülü Haber) Asansör boşluğuna düşen bekçi, yaralandı

ADANA, (DHA) - ADANA'da bir okul inşaatında bekçilik yapan 65 yaşındaki Ramazan Bağlam, ikinci kattan asansör boşluğuna düşerek yaralandı

23 Kasım 2017 02:47

ADANA, (DHA) - ADANA\'da bir okul inşaatında bekçilik yapan 65 yaşındaki Ramazan Bağlam, ikinci kattan asansör boşluğuna düşerek yaralandı. 

Olay, saat 19.15 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi\'ndeki bir okul inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın bekçiliğini yapan Ramazan Bağlam, inşaatı gezdiği sırada karanlıkta 2\'inci kattan asansör boşluğuna düştü. Yardım çığlıklarını duyarak inşaata gelenler, Bağlam\'ı asansör boşluğunda görünce, itfaiye ve 112 Acil\'i arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye erleri, uzun uğraşlar sonucu Bağlam\'ı düştüğü yerden çıkarttı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bağlam\'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların olduğu belirtildi. 

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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