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(Görüntülü Haber) Artvinli arıcılardan Mehmetçiğe 1,6 ton bal

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'de, Arı Yetiştiricileri Birliği üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere, 1 ton 600 kilo bal gönderdi

11 Mart 2018 17:06

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN\'de, Arı Yetiştiricileri Birliği üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere, 1 ton 600 kilo bal gönderdi. Artvin Valiliği önünde düzenlenen törene, Vali Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi, Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş ve vatandaşlar katıldı. Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı İbrahim Durmuş, yaptığı konuşmada, kendilerinin evlerinde çay yudumlarken ve dinlenirken Afrin’de Mehmetçiğin mücadele ettiğini belirterek, \"Biz de elimizden ne gelir diye düşünürken Türkiye’nin endemik bitkisinin bol olduğu bu coğrafyada üretilen seçme balları Mehmetçiğimize gönderme karar aldık. Bizler, her zaman devletimizin ordumuzun arkasındayız” dedi. Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ise, “Bugün ordumuzun başarıyla yürüttüğü Afrin harekatına destek olmak için her şehrimizden bir şeyler yapılıyor. Kimde ne varsa onu gönderiyor. Emin olun ordumuzun buna ihtiyacı yok, ama bizim Artvin’in buna ihtiyacı var. Millet olmanın gereği de budur” diye konuştu. Konuşmaların ardından 1 ton 600 kilogram balın bulunduğu kavanozlar, dualarla, elden ele taşınarak yüklendiği araçla Hatay\'a gönderildi.

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