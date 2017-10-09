(Görüntülü Haber) Artvin'de Off-Raod heyecanı

ADEM GÜNGÖR/ ARTVİN,(DHA) Parkuru tamamlayamayan bazı araçlar iş makinesi yardımıyla pistin dışına çekildi Artvin\'de bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası\'nda organize edilen 4\'üncü Uluslararası Off-Raod yarışları nefes kesti. Artvin Belediyesi tarafından bu yıl 4\'üncüsü organize edilen Uluslararası Off-Raod yarışlarına Türkiye\'nin yanı sıra, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve İran\'dan da ekipler katıldı. Motor gücüne göre 3 klasmanda toplam 48 ekip, oluşturulan zorlu parkurda dereceye girmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Yarışlarda bin 400 metre uzunluğundaki parkurda çamur, su birikintisi ve tümseklerden oluşan engelleri geçmeye çalışan yarışmacılar da zor anlar yaşadı. Çok sayıda kişinin de ilgiyle izlediği yarışlarda parkuru tamamlayamayan bazı araçlar ise iş makinesi yardımıyla pistin dışına çekildi. ŞENLİKLER SÜRECEK Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin\'in Kafkasör Yaylası\'nda güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Artvin\'deki etkinliklerin Off-Road\'la sınırlı kalmayacağını da kaydeden Kocatepe \"Kafkaslardan gelen kuşların Adana üzerinden güneye açıldı güzergâh üzerindeyiz. Önümüzdeki hafta sonunda da Artvin\'de ilk kez kuş gözetleme şenliği yapacağız. Bir başka zamanda başka şenlikle Artvin hareketliliği devam edecek” dedi. TECRÜBE KAZANILDI Artvin Off-Road Kulübü Başkanı Murat Yılmaz da düzenlenen yarışlarda her geçen yıl tecrübe kazandıklarını ifade ederek şöyle konuştu: \"Bu yıl katılım çok yüksek, ülkemizin birçok ilçesinin yanı sıra Gürcistan, İran, Azerbaycan, Ermenistan gibi ülkelerden katılımlar gerçekleşti. 1400 metre uzunluğundaki parkurumuzda 40 engelden oluşan kapı var, bu sene bir değişiklik yaparak orman etabını ekledik. Organizasyona destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Yarışlarımız çok güzel görüntülere sahne oldu. Herkesin buradan mutlu ayrılacağına eminim\" Gün boyu süren yarışmalar sonucunda dereceye giren pilotlara düzenlenen törenle ödülleri verilecek.