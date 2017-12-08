(Görüntülü Haber) Artvin’de kar esareti

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN’de, dün geceden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. 151 köy yolunun ulaşıma kapandığı Artvin’de merkez ile Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde okullar bugün için tatil edildi. Artvin’de dün gece başlayan yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığının kent merkezinde 20 santimetreye ulaştığı il merkezinde yaşayanlar, gittikleri iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemeye çalıştı. Belediye ekipleri de kapalı mahalle yollarını açmak için çalışma başlattı. Atabari Kayak Merkezi’nde ise kar kalınlığı, 1 metreye ulaştı. EĞİTİME KAR ENGELİ Artvin’de yoğun kar yağışı nedeniyle il merkeziyle birlikte Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, bugün için tatil edildi. İl genelinde, engelli ve hamile kamu çalışanları da bugün izinli sayıldı. GÜMÜŞHANE’DE 45 KÖY YOLU KAPANDI Kar yağışı Gümüşhane’de de etkili oldu. İl merkezinde 10, Kürtün ilçesinde 15, Şiran ilçesinde 5 ve Torul ilçesinde 15 olmak üzere 45 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kar nedeniyle kapanan köy yolarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.