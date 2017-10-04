(Görüntülü Haber) Artvin'de çevrecilerin tepkisi sürüyor

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN\'in Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiinde madencilik faaliyetlerine başlayan bir şirketin iddiaya göre yetkilisi ile bölgede madenciliğe karşı çıkanları ikna etmek için faaliyet yürütmeleri karşılığında oluşturulan 14 kişilik bir komiteye aylık 70 bin lira ödeneceğine dair sözleşme tutanağının kamuoyuna yansımasına yönelik tepkiler sürüyor.



Artvin’de bir grup çevreci genç hazırladıkları ‘Sahibinden satılık dernek, 70 bin lira’ yazılı afişi, Bizim Artvin Platformu derneği binası önünde asılı bulunan ‘Şehirlerin değerleri, Türkiye’nin değerleridir’ yazılı afişin üzerine astı. Maden şirketi aleyhine sloganlar atan gruba çevredekiler de alkışlarla destek verdi. Bina önünden ayrılan grup, Cumhuriyet ve İnönü caddelerinde esnaf ve halka maden şirketi ile dernek arasında yapıldığı iddia edilen sözleşme örneğini dağıttı.



Grup üyeleri ardından dağıldı.