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(Görüntülü Haber) Artvin'de 29 Ekim kutlamaları (2)

MEŞALELİ CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ Artvin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, kentte düzenlenen cumhuriyet yürüyüşüyle kutlandı

30 Ekim 2017 01:39

MEŞALELİ CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

Artvin\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, kentte düzenlenen cumhuriyet yürüyüşüyle kutlandı. Artvin Valiliği ve Artvin Belediyesi tarafından organize edilen meşaleli yürüyüşe Artvin Valisi Ömer Doğanay, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi ve Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe,  Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Gürler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atapark meydanında toplanan yaklaşık 300 kişilik grup mehter marşı eşliğinde ellerindeki Türk bayrakları ve meşaleleriyle Valilik önüne kadar yürüdü. Artvin Valisi Ömer Doğanay burada bir konuşma yaparak “Hep beraber millet olarak birlik içerisinde bize emanet edilen bu cennet vatanı bizde bizden sonrakilere aldığımız gibi değil, aldığımızdan daha güzel bir şekilde bizden sonraki nesillere devretmek boynumuz borcu olsun” dedi.

CHP ÜYELERİ KATILMADI

Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Artvin İl örgütü üyeleri de mehteran takımının yer aldığı gerekçesiyle yürüyüşü son anda terk etti. Yürüyüşten ayrılma gerekçelerini anlatan CHP Artvin İl Başkanı Ali Yücel Kurt,  \"Biz mehteran takımına karşı değiliz ama Cumhuriyetin yıl dönümü kutlamalarında yer alması cumhuriyetin ruhuna aykırı olduğunu düşünüyoruz. Bu gerekçeyle meşaleli yürüyüşe katılmaktan vazgeçtik\" ifadelerinde bulundu. 

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