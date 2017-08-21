(Görüntülü Haber) Artova eski Belediye Başkanı ve eşi kazada hayatını kaybetti

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) - TOKAT\'ın Artova İlçesi eski belediye başkanlarından Orhan Sever ile eşi Muammer Sever, kazada yaşamını yitirdi. Kaza, gece saatlerinde Tokat-Sivas karayolu Artova yol ayrımında meydana geldi. Sivas yönüne giden 27 yaşındaki Anıl Seyhan yönetimindeki 07 FNN 50 plakalı otomobil, anayola çıkan 78 yaşındaki Orhan Sever yönetimindeki 60 DN 581 plakalı otomobilme çarpıştı. Kazada, 1984-1989 yılları arasında Artova Belediye Başkanlığı görevi yapan Orhan Sever ile yanındaki eşi 77 yaşındaki Muammer Sever olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer otomobil sürücüsü Anıl Seyhan ise hafif yaralandı. Anıl Sever, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Orhan ve Muammer Sever çiftinin cenazeleri ise Tokat Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.