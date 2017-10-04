(Görüntülü Haber) Artık sokak hayvanlarının da ambulansı var

Kağıthane Belediyesi sokak hayvanları için Hayvan Ambulansı hizmeti sundu İSTANBUL, 4 Ekim (DHA) - KAĞITHANE Belediyesi, Kent Konseyi Hayvanseverler Meclisi ile birlikte 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü\'ne özel bir program hazırladı. Programda hayvanlar için özel hizmete giren Hayvan Ambulansı\'nın tanıtımı yapıldı. Hayvanlar Günü\'ne özel tişört giydirilerek programa getirilen sokak hayvanları ise, çocuklara keyifli anlar yaşattı. Kağıthane Belediyesi Meclis Binası\'nda gerçekleştirilen programa ilçede bulunan okullardaki öğrenciler, öğretmenler, Kağıthane Kent Konseyi üyeleri, Kağıthane Hayvanseverler Meclisi ve Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç katıldı. Protokol konuşmalarından sonra sahneye çıkan Ali Fuat Cebesoy Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu koro, hayvanları korumanın ve onlara sahip çıkmanın önemine değinen mini bir konser verdi. Ellerinde hayvan resimleri ile sahneye çıkan koro, katılımcılardan büyük alkış aldı. Koro gösterisi sonrası sahneye çıkan Ali Fuat Cebesoy Ortaokulu öğrencilerini kendi yazdıkları oyunu sergiledi. Program sonunda öğrencilere hayvan maması, mama kabı, meyve suyu ve kek hediye edildi. Sokak hayvanları için \'hayvan ambulansı\' açıldı Kağıthane Belediyesi programda; sokaktaki can dostların daha iyi yaşam şartlarına erişebilmesi için hayata geçireceği yeni hizmetlerin tanıtımını da yaptı. Kağıthane Belediyesi sokak hayvanları için Hayvan Ambulansı\'nın açılışını gerçekleştirdi. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören ambulansın açılışı kedi ve köpeklerle birlikte yapıldı. Açılış programında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, ?Sokak hayvanları için ambulans oluşturduk. Rehabilitasyon merkezlerimiz, ambulansımız, veterinerlerimiz ve gönüllü vatandaşlarımızla birlikte sokak hayvanlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Yaz kış ayırt etmeden onların yanında oluyoruz? diye konuştu. Hayvan ambulansı hizmetinin önemine dikkat çeken 9 yaşındaki Sudenaz Bilmez, ?Normal insanların nasıl ambulansları varsa hayvanların da olmalıydı. Çok doğru bir hizmet oldu? dedi. Ortaokul öğrencisi Elifnur Aykaç ve İsmet Şamil Kaya kendilerine hediye edilen hayvan mamalarını sokak hayvanlarına vermek için sabırsızlandığını söyledi.