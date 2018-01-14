(Görüntülü Haber) Arnavutluk'ta bombalı saldırı: 2'si ağır 8 yaralı

Enis TABAK, 14 Ocak / İŞKODRA,(DHA) - ARNAVUTLUK\'ta motosiklete yerleştirilen patlayıcının bir binanın önünde infilak etmesi sonucu 2\'si ağır 8 kişi yaralandı. İşkodra\'da Öğle saatlerinde meydana gelen olayla ilgili Arnavutluk Polisi tarafından basına yapılan açıklamaya göre, 2\'si ağır 8 kişi yaralandı. Yaralıların 3\'ü başkent Tiran\'a sevk edilirken, saldırıda hafif yaralanan 5 kişinin ise İşkodra\'daki Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındığı belirtildi. Polisin soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadelerine başvurduğu ve olayla ilgisi bulunduğu ileri sürülen bazı kişileri gözaltına aldığı ifade edildi.