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Dünya

(Görüntülü Haber) Arnavutluk Başbakan Noel Baba kılığına girerek engelli çocukla bir araya geldi

Enis TABAK / Tiran, 2 Ocak (DHA) - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Noel Baba kıyafetleri giyerek engelli bir çocuğun isteklerini yerine getirdi

02 Ocak 2018 21:07

Enis TABAK / Tiran, 2 Ocak (DHA) - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Noel Baba kıyafetleri giyerek engelli bir çocuğun isteklerini yerine getirdi.

Arnavutluk\'taki özel bir televizyon kanalında gerçekleşen olayda Başbakan Rama, Noel Baba kıyafetiyle studyoya girince önce kimse durumun farkına varmadı. Engelli çocukla bol bol sohbet eden Başbakan Rama, çocuğa isteklerini sorup hepsini yerine getireceğine söz verdi. Başbakan Rama, fiziksel engelli çocuğun ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalye yanı sıra ablasını işe alma sözü ile eğitim gördüğü okula hergün servis aracı gödereceğini söyledi. Sohbetin sonunda peruğunu çıkaran Rama, stüdyodaki seyirciler tarafından büyük alkış aldı. Başbakan Rama\'yı Noel Baba kıyafetiyle önce tanımayan hem çocuğu ailesi hem stüdyodakiler, Rama\'yı karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar. Seyirciler Başbakan Rama\'yı ayakta dakikalarca alkışladı.

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