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(Görüntülü Haber) Arnavutköy'deki öğrenci servisi kazasında hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet İlkay ÖZER - İSTANBUL,(DHA) ARNAVUTKÖY'DE dün meydana gelen öğrenci servisi kazasında hayatını kaybeden İrem Öztürk, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı

03 Mart 2018 20:35

Mehmet İlkay ÖZER - İSTANBUL,(DHA) ARNAVUTKÖY\'DE dün meydana gelen öğrenci servisi kazasında hayatını kaybeden İrem Öztürk, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Dün akşam üzeri Arnavutköy, Eski Edirne Asfaltı Caddesi\'nde otomobille çarpışan servis minibüsünün yol kenarındaki vincin ayağına çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada lise öğrencileri İrem Öztürk ve Rümeysa Aslan hayatını kaybederken 12 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybeden lise son sınıf öğrencisi İrem Öztürk için Hadımköy, Hadımbaba Camisinde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine İrem\'in ailesi, komşuları ve Arnavutköy Anadolu Lisesi\'nden arkadaşları katıldı. Cenaze töreninde İrem\'in annesi Zeliha, babası İrfan ve abisi İsa taziyeleri kabul etti. Baba İrfan Öztürk uzun süre kızının tabutuna sarıldı. \"İYİ BİR ÜNİVERSİTE İSTİYORDU\" Dil sınıfında okuyan ve bu yıl üniversite sınavına hazırlanan İrem\'in sınıf arkadaşı Buse Ayar, \"Üniversiteye hazırlanıyorduk. Çok çalışıyordu. İngilizcede net sayısını yükseltmişti. Kazanın olmadan önce derste şakalar yapıyorduk. Okul çıkışında kazanın haberini alınca hastaneye gittik\" dedi. İrem Öztürk cenaze namazının ardından, Hadımköy Mezarlığı\'na defnedildi.

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