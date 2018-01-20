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(Görüntülü Haber) Arnavutköy'de DEAŞ operasyonu

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - DHA Arnavutköy İlçesi, DEAŞ operasyonuna sahne oldu

20 Ocak 2018 12:08

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - DHA Arnavutköy İlçesi, DEAŞ operasyonuna sahne oldu. Özel Harekat Polisi eşliğinde girilen bir evde arama çalışmaları halen devam ediyor. İstanbul\'da bu gece saat 12:30 sıralarında bir DEAŞ operasyonu gerçekleştirildi. Arnavutköy İlçesi\'ndeki bir sokakta, Özel Harekat Polisi eşliğinde bir eve operasyon düzenledi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyon zırhlı araçlarla takviye edilirken, çok sayıda sivil polis de destek verdi. Polisin evdeki arama çalışmaları sürüyor.

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