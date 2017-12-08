(Görüntülü Haber) Arnavutköy Kudüs için ayaktaydı

İSTANBUL,(DHA)-ABD\'nin Kudüs?ü İsrail?in başkenti olarak ilan etmesi Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen \'Özgür Kudüs\' eyleminde protesto edildi.

ABD Başkanı Donald Trump\'un, Tel Aviv\'de yer alan ABD\'nin İsrail Büyükelçiliği\'ni Kudüs\'e taşıyacaklarını açıklaması ve Kudüs\'ü İsrail Devleti\'nin başkenti olarak tanıma kararı, Arnavutköy?de protesto edildi. Cuma Namazı?ndan sonra Cumhuriyet Meydanı?nda toplanan binlerce Arnavutköylü, Amerika Birleşik Devletleri?ne ve İsrail?e ateş püskürdü. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık grup, hep bir ağızdan attıkları sloganlarla ABD?nin Kudüs kararını tanımadıklarını haykırdı.

\"REFAHLARINI KAN ÜZERİNE KURUYORLAR\"

Protesto gösterilerine katılan Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, ?Bazen öyle günler vardır, mesut olur mutlu oluruz. Yine bazı günler vardır, elemleniriz, keder duyarız ve hüzünleniriz. Böyle geçirdiğimiz bir çok gün vardır tarihimizde. Vermiş olduğumuz birçok mücadelede de temel hedefimiz İlahi Kelimetullah olmuş, Allah?ın ismini daha ötelere nasıl götürebiliriz bunun gayretinde bulunmuşuzdur. Ve hep bir hedefimiz vardır geçmişten gelen. Büyüklerimizin Kızılelma olarak belirttiği nizami alem düşüncesini geleceğe taşımak ve insanların mutlu olduğu bir dünya kurmak. Geçmişte büyüklerimiz, kurmaya çalıştığı dünyada her zaman insanın izzetini, insanın şerefini önceleyen, inanç değerlerine saygı gösteren, sahip olduğu düşüncelere himmet eden bir anlayışla davranma gayreti içerisinde olmuştur. Ama görüyoruz ki; dünya da kendisini hakim güç olarak ifade eden emperyalist güçler, bugün bulundukları refah düzeyini insanların kanı üzerine, insanların canı üzerine insanların gözyaşı üzerine kurmaya çalışıyorlar\" dedi.

\'Doğrularımızı tüm dünyaya haykıracağız\' diyen Haşim Baltacı, \"Bizim medeniyetimiz, \'Bir kötülük görürsen elinle engel ol. Eğer elinle yapmaya muktedir değilsen dilinle söyle. Eğer ki bunu da güç yetmezse kalbinle buğz et\' der. Onun için buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımıza, siyasi parti liderlerimize ve bu duruma karşı olan insanların yanında olduğumuzu göstermek için bir aradayız. Ve bu kötülük karşısında hiç bir zaman dilsiz şeytan olmayacağız. Bildiğimiz doğruyu tüm dünyaya haykıracağız? diye konuştu.

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