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(Görüntülü Haber) Armağan İlci anıldı

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) BURDUR eski Belediye Başkanı Armağan İlci ölümünün 19'uncu yıldönümünde mezarı başında anıldı

13 Kasım 2017 20:47

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) BURDUR eski Belediye Başkanı Armağan İlci ölümünün 19\'uncu yıldönümünde mezarı başında anıldı. Afyonkarahisar\'ın Dinar İlçesi yakınlarında 13 Kasım 1998 tarihinde geçirdiği trafik kazasında basın danışmanı Gülçin İlci ve şoför Ahmet Uğuz\'la birlikte yaşamını yitiren eski Belediye Başkanı Armağan İlci\'nin mezarı başında anma etkinliği düzenlendi. Anma etkinliğine Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Armağan İlci\'nin oğlu Okan İlci, Baro Başkanı Ramazan Gedik, CHP İl Başkanı Barış Ayten ile belediye çalışanları, İlci ve Uğuz aileleriyle vatandaş katıldı. Başkan Ali Orkun Ercengiz, Armağan İlci\'nin ölümünün üzerinden neredeyse 20 yıl geçmesine rağmen sevenlerini bir araya getirebildiğini belirtti. Oğlu Okan İlci de \"19 yıldır bizimlesiniz. Yalnız bırakmadınız hepinize teşekkür ediyorum\" dedi. Kuran okunmasının ardından katılımcılar mezarlara karanfil bıraktı.

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