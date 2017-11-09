(Görüntülü Haber) Arkadaşları damadı hızarla tıraş etti

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da geçen hafta sonu dünya evine giren torna ustası 28 yaşındaki Resul Nacar’ın damat tıraşını, arkadaşları hızarla yaptı.



Kale Mahallesi Ata Caddesi\'nde geçen hafta düzenlenen törenle Resul-Ayşe Nacar çifti, dünya evine girdi. Düğün öncesi Resul Nacar, ilginç bir yöntemle damat tıraşı oldu. Arkadaşları Nacar’ı bir sandalyeye oturtarak hızar ile tıraş etti. Nacar\'ın zaman zaman zor anlar yaşadığı bu tehlikeli tıraş, bir arakadış tarafından cep telefonunun kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.



Arkadaşının, daha önce kendisinin damat tıraşını hızarla yapacağını söylediğini belirten Resul Nacar, \"Arkadaşım Fatin Özkan, sanayi sitesinde römork işleri yapar. Bana hep şunu söylerdi. \'Senin düğününde seni kılıç ve hızar ile tıraş edeceğim\' diye. Ben de inanmazdım. O gece de Fatih elinde kılıç ve hızar ile gelince şok oldum. Beni tıraş etmeye başlayınca da korttum. Şükürler olsun, sakatlık olmadan da halledildi” dedi.