(Görüntülü Haber) Arkadaşının aşırı dozdan ölümden döndüğüne şahit oldu, uyuşturucuyu bıraktı

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, Yasin Koçak (28), 7 yıl kullandığı uyuşturucuyu, bir arkadaşının aşırı doz alıp, ölümden dönmesini gördükten sonra bıraktı. Arkadaşının o anki durumundan çok etkilendiğini belirten Yasin Koçak, \"Sanki canlı ceset gibiydi. Yüzü bembeyazdı ve bir cenazenin yüzünü andırıyordu. Durumunun nasıl olduğunu sorunca krizde olduğunu anladım. Bu beni çok etkiledi\" dedi. Konya’da 7 yıl uyuşturucu madde kullandıktan sonra bırakan taş ekmek ustası Yasin Koçak, uyuşturucuya nasıl başladığını ve kullanırken yaşadıklarını anlattı. Girdiği arkadaş ortamında uyuşturucuya merakla başladığını belirten Koçak, \'\'Liseyi bıraktıktan sonra sokakta çevremde farklı insanlarla karşılaştım. Yeni arkadaş ortamlarına girdim. Çevremizdeki arkadaş, abi dediğimiz insanlar bizim yanımıza gelip uyuşturucu içiyorlardı. Ben de onları içerken görünce nasıl bir şey olduğunu merak ettim. Onlar da bizdeki merakı görünce bu maddeyi kullanmaya teşvik ettiler. Kola içmek ve çekirdek yemekle başlayan muhabbetimiz daha sonra sigara, alkol ve uyuşturucuya döndü. Zaten bir kere kullandın mı arkası da geliyor\'\' dedi. 7 KEZ TEDAVİ GÖRDÜ AMA OLMADI Her geçen gün uyuşturucu madde sayısı ve dozajının arttığını belirten Koçak, şunları söyledi: \'\'Uyuşturucu kullanmaya başlayınca hem bende bir değişiklik oldu, hem de ailemin bana bakışı değişti. Ailem bu durumu ilk öğrendiğinde kabullenemedi. Bırakmam gerektiğini ve çabucak bundan kurtulabileceğimi söylediler. Ama kolay olmadı. 4.5 sene hiç aralıksız uyuşturucu madde kulandım. Daha sonra bırakmak için çaba sarf ettim. 2 yıla yakın ara ara bırakmak için 7 kez tedavi gördüm. Ama olmadı.\" Uyuşturucu kullandığı dönemlerde tüm gününü uyuşturucuya ayırdığını ifade eden Koçak, \'\'Tamamen yorgun düşüyordum, yeme ve içmeyi unutuyordum. Karnım aç olmasına rağmen, yiyecek bir şeyler almak yerine cebimdeki parayı son kuruşuna kadar uyuşturucu madde almak için harcıyordum. Çok zor günler geçirdim. Sokakta kaldığım zamanlar oldu. Şu an da uyuşturucu kullanan gençlerin hepsi benim anlattığım durumdalar\'\' dedi. ‘EVDEKİ TELEVİZYONU SATTIM’ Mesleği olduğu için ara ara fırınlarda çalıştığını ve kazandığı bu günlük yevmiyeyle uyuşturucu madde aldığını anlatan Koçak, şöyle konuştu: \'\'Para bulamadığım zaman da ailemden istiyordum. Onlardan alamadığım zaman da yakın akrabalarıma başvuruyordum. Bir keresinde uyuşturucu almak için para bulamadım ve evdeki LCD televizyonu çok az bir miktara sattım.\'\' Uyuşturucu krizine girdiği zamanları anlatan Koçak, \'\'Her tarafınızdan makaslarla kesildiğinizi düşünün. Sanki etinizi koparıyorlar ve bunu canlı canlı hissediyorsunuz. Vücudunuza iğneler batırılıyor. Ağzınızda, burnunuzda ve gözlerinizde akıntılar başlıyor. Bir taraftan titriyorsun, bir taraftan yanıyorsun. Böyle durumlarda ben buz gibi suya giriyordum. Kışın ortasında bile bunu yaşadım ve yaptım. Çünkü vücudun aşırı derecede ateşleniyor ve hararet yapıyor. Ayrıca ne düzenli uyku uyabiliyorsun ne de rahat bir şekilde oturabiliyorsun. Ben bunları yaşarken binlerce kez öldüm.’’ diye konuştu. ARKADAŞININ GİRDİĞİ KRİZDEN ETKİLENDİ Uyuşturucu kullanırken arkadaşının aşırı dozda uyuşturucu kullanıp ölümden dönmesine şahit olduğunu ve bunun kendisini çok etkileyerek kesin bırakmaya karar verdiğini ifade eden Koçak şunları söyledi: ’’Bir arkadaşımın aşırı doz aldığında girdiği duruma şahit oldum. Arkadaşımın canlı ceset gibi olduğunu gördüm. Yüzü bir cenazenin yüzünü andırıyordu. Durumunun nasıl olduğunu sorunca krizde olduğunu anladım. Bu beni çok etkiledi. Tabi o dönemde ailemin başına gelen trafik kazası ve babamın kalp krizi geçirmesi de bırakmaya karar vermemde etkili oldu. Başarısız geçen 7 bırakma girişimimin ardından sekizinci kez tedaviye başladım. Bırakmaya karar verdikten sonra önce elimdeki cep telefonunu attım. Eski ortamımdan tamamen uzaklaştım. Sadece 2-3 tane iş arkadaşım, ailem ve sürekli gittiğim ve bırakmamda bana büyük destek veren Gül Gençlik Derneği yöneticileri ile görüşmeye başladım. Artık sokakta gezmiyorum ve mümkün olduğunca ailemle vakit geçiriyorum. Kendimi uyuşturucudan uzak tutmak için kitap okuyorum, resim yapıyorum ve müzik dinliyorum. Bu aktivitelerle uyuşturucu madde isteğini baskılıyorum. 2,5 yıldır da kullanmıyorum. Ama halen tedavim devam ediyor. Tekrar başlama noktasında halen tehdit altındayım. Bu iradeyle devam edeceğim. Tedavi süresi uyuşturucu maddeyi kullandığın zaman kadar oluyor.\'\' ‘ÇOCUĞUNUZLA ARKADAŞ OLUN’ Aileleri de uyaran Koçak, \'\'Aileler çocuklarıyla arkadaş olsunlar. Eğer arkadaş olmazlarsa başkaları arkadaş olur. Onlara annelik, babalık, abilik, kardeşlik yapmazlarsa bir başkaları yapıyor ve sokağa çıktığı zaman 7 milyar insanla karşı karşıya kalıyor.\'\' dedi.