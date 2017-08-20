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(Görüntülü Haber) Arkadaş kurşunuyla şehit olan polis toprağa verildi

Ömer KOÇ / TÜRKOĞLU(Kahramanmaraş), (DHA) - KIRIKKALE Polis Meslek Yüksek Okulu nizamiyesinde nöbet tutarken arkadaşının silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan polis memuru 24 yaşındaki Gürbüz Abdullah Çiftçi, memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İ

20 Ağustos 2017 22:02

Ömer KOÇ / TÜRKOĞLU(Kahramanmaraş), (DHA) - KIRIKKALE Polis Meslek Yüksek Okulu nizamiyesinde nöbet tutarken arkadaşının silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan polis memuru 24 yaşındaki Gürbüz Abdullah Çiftçi, memleketi Kahramanmaraş\'ın Türkoğlu İlçesi\'nde toprağa verildi.

Battal ve Hatice Çiftçi çiftinin tek erkek çocuğu olan Gürbüz Abdullah Çiftçi\'nin cenazesi, Türkoğlu\'na bağlı Gaziler Mahallesi\'ndeki baba ocağına son kez götürülüp helallik alındı. 6 Haziran 2017\'de göreve başlayan ve 3 kız kardeşi bulunan şehidin naaşı, daha sonra Fatih Sultan Mehmet Camisi\'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Törende şehidin annesi Hatice Çiftçi ile kız kardeşleri tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehit polis Gürbüz Abdullah Çiftçi\'nin cenazesi, ikindi vakti kıldırılan namazın ardından Türkoğlu Şehitliği\'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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