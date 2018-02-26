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(Görüntülü Haber) Arka bacakları kırılan yavru köpeğe tedavi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da arka bacakları kırık olarak bulunan yavru köpek, tedaviye alındı

26 Şubat 2018 18:55

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da arka bacakları kırık olarak bulunan yavru köpek, tedaviye alındı. Merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi\'nde devriye görevi yapan polis, bir yavru köpeğinin arka bacaklarının kırık olduğu ve güçlükle yürümeye çalıştığını fark etti. Bunun üzerine belediyedeki hayvan barınağı yetkililerine haber verdi. Ayaklarını sürükleyerek bir aracın altına giren yavru köpek, barınak yetkilileri tarafından çıkartılıp kafese konuldu. Ardından tedavisi için Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi\'ne götürüldü. Yavru köpeğin büyük köpeklerin saldırısı sonrası bu hale geldiği öne sürüldü.

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