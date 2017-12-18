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(Görüntülü Haber) Arızalı bariyer sistemi, hemzemin geçidinde sürücülerin kafasını karıştırıyor

Harun GÖKÇEOĞLU ŞEFAATLİ, (Yozgat) ,(DHA) YOZGAT'ın Şefaatli ilçesindeki hemzemin geçidini kullanan sürücüler bariyer ve sinyalizasyon sisteminin bozuk olması nedeniyle uzun süre beklemekten yakındı

18 Aralık 2017 18:40

Harun GÖKÇEOĞLU ŞEFAATLİ, (Yozgat) ,(DHA) YOZGAT\'ın Şefaatli ilçesindeki hemzemin geçidini kullanan sürücüler bariyer ve sinyalizasyon sisteminin bozuk olması nedeniyle uzun süre beklemekten yakındı. Yerköy ile Şefaatli ilçeleri arasında bulunan Akçakoyunlu köyü hemzemin geçidinde yaklaşık 4 yıl önce yapılan bariyer ve sinyalizasyon sisteminin, sürekli arızalı \'Dur\' konumunda kalması geçidi kullanmak zorunda kalan köylülerin ve sürücülerin tepkisine neden oluyor. Aynı zamanda hemzemin geçitte bariyer ve sinyalizasyon sistemi bulunmasına karşın, \'Kontrolsüz Hemzemin Geçit\' yazısının bulunduğu tabela da sürücülerin kafasını karıştırıyor. Hemzemin geçidi 1 ay içerisinde 4 kez kullandığını belirten Ziya Özcan isimli sürücü, Bu yolu ilk kez kullandığımda, bariyerlerin kapalı olduğunu gördüm. Yaklaşık yarım saat açılmasını bekledim, otomobilimden inerek bariyerleri kontrol ettiğimde, arızanın farkına vardım. Bu süre içerisinde de hiç tren geçmedi. Bariyerin boşluğundan karşıya geçtim. Demiryolunun virajlı bölümünde bulunan ve çok dikkatli geçiş yapılması gereken hemzemin geçidinin bariyerlerinin bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Yetkililere durumu bildirdik dedi.

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