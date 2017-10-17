(Görüntülü Haber) Arızalanan minibüs tamire böyle götürüldü

Özge CERRAH/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde, otomobilin ön kaputunda yatan bir kişi, arızalı minibüsü ayakları ile iterek tamire götürdü. Potbaşı Mahallesi\'nde arızalanan bir minibüs, tamir için aynı mahalledeki sanayi sitesine farklı bir yöntemle götürüldü. Vitesi boşa alınan minibüs, arkadaki otomobilin ön kaputuna yatan bir kişinin ayaklarıyla itmesiyle hareket ettirildi. Minibüs, bu şekilde sanayi sitesine kadar götürüldü. Minibüsün, çekme halatı yerine arkada hareket halindeki otomobilin kaputundaki kişinin ayaklarıyla itilerek hareket ettirilmesi cep telefonuyla görüntülendi.