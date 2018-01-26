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(Görüntülü Haber) Arızalanan aracına bakarken altında kaldı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, motorundan ses gelen hafif aracını yolun kenarına çekerek kontrol eden Zafer Özkanlı'ya, arkadan gelen otomobil çarptı

26 Ocak 2018 15:51

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, motorundan ses gelen hafif aracını yolun kenarına çekerek kontrol eden Zafer Özkanlı\'ya, arkadan gelen otomobil çarptı. Kendi aracının altında sıkışan Özkanlı, itfaiye tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza sabah saatlerinde, İzmit\'te Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. 41 KM 595 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Zafer Özkanlı, aracının motorundan ses gelince kontrol etmek için yol kenarında durdu. Zafer Özkanlı aracının motoruna bakmak isterken, Emre Aslan yönetimindeki 41 AR 215 plakalı otomobil, hafif ticari araca arkadan çarptı. Zafer Özkanlı, çarpmanın şiddetiyle kendi aracının altında kalarak sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi Zafer Özkanlı\'yı aracının altından çıkardı. Zafer Özkanlı, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle D-130 Karayolu Gölcük yönüne ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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