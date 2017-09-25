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(Görüntülü Haber) Arhavi’de sel gitti, çamur kaldı

Adem GÜNGÖR/ARHAVİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Arhavi İlçesi’nde 2 gün önce etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle oluşan selin ardından başlatılan hasar tespit çalışması sürüyor

25 Eylül 2017 20:16

Adem GÜNGÖR/ARHAVİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Arhavi İlçesi’nde 2 gün önce etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle oluşan selin ardından başlatılan hasar tespit çalışması sürüyor. İlçenin tamamına yakınını etkileyen sel sularının çekilmesiyle geriye ise çamuru kaldı. Arhavi İlçesi\'nde 2 gün önce etkili olan şiddetli yağmurun sele dönüşmesi sonucu Kapisre Deresi taştı, mahallelerde cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katları sular altında kaldı. Sel sularının çekilmesiyle birlikte geriye kalan çamurun temizlenmesi için Arhavi Belediyesi ekipleri aralıksız çalışıyor. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki İlköğretim Okulu ile Halk Eğitim Merkezi ve cami çevresinde de temizlik çalışmaları sürüyor. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ilçede ilk belirlemelere göre 285 işyeri, 125 konut ile 1 okul, 1 cami ve Halk Eğitim Merkezi sel sularından etkilendi. Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu, 3 saate metre kareye 248 kilogram yağış düştüğü ilçede büyük bir afet yaşadıklarını belirterek alt yapı ve tarım arazileri olmak üzere 2 ayrı komisyonun hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Hekimoğlu, sürdürülen çalışmalarla hayatın normalle dönmeye başladığını belirtti. Bu arada Drone ile çamurla kaplı caddeler havadan görüntülendi.

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