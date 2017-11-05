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(Görüntülü Haber) Ardahan'lı esnaf yerli otomobile talip oldu

Deniz BAŞLI ARDAHAN (DHA) ARDAHAN'da yöresel ürünleri satan 56 yaşındaki bir çocuk babası Erol Kayatürk, üretimi yapılacak olan yerli otomobile talip olduğunu söyledi

05 Kasım 2017 16:13

Deniz BAŞLI ARDAHAN (DHA) ARDAHAN\'da yöresel ürünleri satan 56 yaşındaki bir çocuk babası Erol Kayatürk, üretimi yapılacak olan yerli otomobile talip olduğunu söyledi. Yerli Otomobil üretimi konusunda hükümete destek verdiğini söyleyen Kayatürk, Bir vatansever olarak vatandaşlık görevimi yerine getirmek için elimden gelen tüm imkanları kullanarak bu arabanın yapılmasına destek veriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bende bir otomobile talip oldum. Son yıllarda gelişen Türkiye ekonomisinde askeri ve sanayi yönünden gelişen teknolojiden büyük memnuniyet duymaktayım dedi. MERCEDES YERİNE MENDERES ÜRETİLSİN Üretilecek yerli arabanın ikincisine talip olduğunu ve o günkü maliyetinin üzerinde 50 bin TL daha fazla vererek üretime destek olacağını hatırlatan Kayatürk, ?Gördüğüm kadarıyla Almanlar üretilecek yerli arabamızı kıskanmaktalar. Eğer onların Mercedes arabaları varsa bizimde üretilecek yerli arabamızın Menderes adıyla üretilmesini arzu ediyorum diye konuştu.

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