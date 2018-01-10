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(Görüntülü Haber) Ardahan'da şiddetli fırtına tırlar mahsur kaldı

ARDAHAN, (DHA) Ardahan'ın yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının ardından şiddetli fırtına etkili oldu

10 Ocak 2018 18:49

ARDAHAN, (DHA) Ardahan\'ın yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının ardından şiddetli fırtına etkili oldu. İl genelinde 54 köy yolu ulaşıma kapandı. Yoğun fırtına sebebiyle Ilgar Dağı geçidi trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin yolu açık tutma çabasına rağmen onlarca TIR yolda mahsur kaldı. Ardahan\'ı Artvin\'in Şavşat ilçesine bağlayan karayolunun Sahara geçidinde ve Göle karayolunda da fırtına etkili oldu. Bu yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

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